Embaixador dos Emirados se reúne com primeiro-ministro da Sérvia

BELGRADO, 1º de outubro de 2025 (WAM) – Ahmed Hatem Al Menhali, embaixador dos Emirados Árabes Unidos na Sérvia, reuniu-se com Đuro Macut, primeiro-ministro sérvio.

Durante o encontro, os dois lados discutiram formas de ampliar a cooperação bilateral em setores vitais, com o objetivo de promover mais progresso e prosperidade para ambos os países, além de abordar diversos temas de interesse comum.

O embaixador ressaltou os laços estreitos que unem os dois países em diferentes áreas e destacou o empenho dos Emirados em fortalecer a cooperação em diversos campos, o que contribuirá para consolidar ainda mais as relações bilaterais.

Por sua vez, o primeiro-ministro Macut elogiou a solidez dos vínculos entre os dois países e a cooperação construtiva em todas as áreas, ressaltando as oportunidades existentes para ampliar a parceria em vários setores.