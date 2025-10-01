Acordo de Parceria Econômica Ampla entre Emirados e Austrália entra em vigor

ABU DHABI, 1º de outubro de 2025 (WAM) – O Acordo de Parceria Econômica Ampla (CEPA, na sigla em inglês) entre os Emirados Árabes Unidos e a Austrália entrou oficialmente em vigor, marcando uma nova fase de cooperação econômica entre os países.

O pacto deve abrir caminho para maior fluxo de comércio de bens e serviços, colaboração do setor privado e novas oportunidades de investimento em uma ampla gama de áreas.

Com a ratificação concluída e o acordo já em vigor, a expectativa é que o comércio bilateral anual cresça de US$ 4,2 bilhões em 2024 para mais de US$ 10 bilhões até 2032. Só no primeiro semestre de 2025, o comércio exterior não petrolífero dos Emirados com a Austrália alcançou US$ 3,03 bilhões, uma alta de 33,4% em relação ao mesmo período do ano anterior.

O acordo deve impulsionar esses números ao reduzir barreiras desnecessárias ao comércio, ampliar o acesso a mercados de bens e serviços e criar uma estrutura sólida para investimentos e parcerias em setores prioritários.

O ministro do Comércio Exterior, Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, destacou a importância do pacto: “A entrada em vigor do CEPA entre Emirados e Austrália é um passo decisivo para fortalecer nossa parceria econômica e abrirá novos caminhos de colaboração e crescimento.”

Al Zeyoudi acrescentou que o acordo reforça de maneira significativa as relações comerciais e abre espaço para investimentos em setores estratégicos como energia renovável, infraestrutura, segurança alimentar e tecnologia.

Os Emirados são o principal parceiro comercial da Austrália no Oriente Médio e o 20º no ranking global. O CEPA é o primeiro acordo de livre comércio da Austrália com um país do Oriente Médio e Norte da África (MENA).

Com investimentos combinados de aproximadamente US$ 14 bilhões em cada economia e cerca de 300 empresas australianas já operando no mercado emiradense em diferentes setores, o potencial de expansão das relações econômicas é expressivo.

O programa de CEPAs dos Emirados é pilar da estratégia econômica nacional, que busca atingir US$ 1 trilhão em valor total de comércio até 2031 e dobrar o tamanho da economia para superar US$ 800 bilhões no mesmo ano.

O acordo com a Austrália é um dos 31 já concluídos, ampliando as relações comerciais e abrindo acesso a mercados estratégicos para empresas emiradenses em todo o mundo.