Líderes dos Emirados parabenizam presidente de Palau pelo Dia da Independência

ABU DHABI, 1º de outubro de 2025 (WAM) – O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohammed bin Zayed Al Nahyan, enviou uma mensagem de felicitações ao presidente da República de Palau, Surangel S. Whipps Jr, pelo Dia da Independência de seu país.

O xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-presidente, primeiro-ministro e governante de Dubai, e o xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente, vice-primeiro-ministro e presidente da Corte Presidencial, também enviaram mensagens semelhantes ao presidente de Palau.