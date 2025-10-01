Tahnoon bin Zayed preside reunião do Conselho de Inteligência Artificial e Tecnologia Avançada na presença de Khaled bin Mohammed bin Zayed

ABU DHABI, 1º de outubro de 2025 (WAM) – O xeique Khaled bin Mohammed bin Zayed Al Nahyan, príncipe herdeiro de Abu Dhabi e presidente do Conselho Executivo do emirado, participou da reunião do Conselho de Inteligência Artificial e Tecnologia Avançada, presidida pelo xeique Tahnoon bin Zayed Al Nahyan, vice-governante de Abu Dhabi.

O conselho analisou a Estratégia Digital do Governo de Abu Dhabi 2025–2027, que tem como meta transformar o emirado no primeiro governo do mundo habilitado por inteligência artificial até 2027. Os membros também revisaram os últimos avanços globais na área e receberam atualizações sobre projetos, investimentos e pesquisas relacionados a inteligência artificial e tecnologia avançada no emirado.

Tahnoon bin Zayed elogiou os programas de capacitação e treinamento de servidores públicos de Abu Dhabi em aplicações de inteligência artificial, além das iniciativas comunitárias que ampliam a conscientização sobre seus usos e permitem que a sociedade participe da jornada de transformação digital. Ele destacou que essas ações reforçam a posição de Abu Dhabi como capital de inovação e tecnologia avançada, em linha com as prioridades dos Emirados de fortalecer sua função econômica em setores voltados para o futuro.

O xeique afirmou que o conselho mantém seus esforços para apoiar setores de ponta e tecnologias avançadas, implementando a visão do presidente Mohammed bin Zayed Al Nahyan e da liderança emiradense. Isso inclui o desenvolvimento e a execução de políticas e estratégias relacionadas a IA, investimentos e pesquisas, complementando a estratégia mais ampla de Abu Dhabi de consolidar-se como destino global para investimentos, parcerias e talentos excepcionais nesse campo vital.

O conselho também busca consolidar a posição do emirado como um dos principais polos mundiais, investindo e aplicando as tecnologias mais recentes para alcançar objetivos de desenvolvimento, melhorar a qualidade de vida da população e alinhar-se à visão nacional que coloca a inovação e o conhecimento no centro da trajetória rumo ao futuro.

Os membros discutiram ainda oportunidades de integrar novas tecnologias para aprimorar serviços e elevar a qualidade de vida, além de analisar tendências globais e oportunidades de investimento no setor.

A reunião também explorou a visão de Abu Dhabi para o futuro da inteligência artificial, incluindo a atração de grandes empresas globais do setor, a captação de talentos de ponta e o fortalecimento da competitividade internacional do emirado.

Os membros foram ainda atualizados sobre projetos e iniciativas liderados por entidades nacionais de destaque, como a Abu Dhabi Developmental Holding Company (ADQ, na sigla em inglês), a Companhia Nacional de Petróleo de Abu Dhabi (ADNOC), o Departamento de Capacitação Governamental e a Universidade Mohamed bin Zayed de Inteligência Artificial (MBZUAI).

Desde sua criação, em janeiro de 2024, o Conselho de Inteligência Artificial e Tecnologia Avançada é responsável por propor políticas específicas para criar um ambiente favorável à aplicação de tecnologias de IA, apoiar a pesquisa e a inovação e fortalecer a cooperação entre os setores público e privado, incluindo instituições internacionais, para acelerar a adoção da inteligência artificial em Abu Dhabi.