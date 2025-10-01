Acordo de Parceria Econômica Ampla entre Emirados e Malásia entra em vigor

ABU DHABI, 1º de outubro de 2025 (WAM) – O Acordo de Parceria Econômica Ampla (CEPA, na sigla em inglês) entre os Emirados Árabes Unidos e a Malásia entrou oficialmente em vigor, marcando um avanço significativo nas relações comerciais e de investimento entre os dois países.

Assinado em janeiro de 2025, o acordo estabelece uma estrutura sólida para ampliar a cooperação econômica em diversos setores.

A expectativa é de que o CEPA mais que dobre o comércio bilateral, que alcançou US$ 5,5 bilhões em 2024. As duas partes fixaram a meta de elevar o comércio não petrolífero para US$ 13,5 bilhões até 2032. Só no primeiro semestre de 2025, o intercâmbio bilateral atingiu US$ 3,3 bilhões, um crescimento de 30,9% em relação ao mesmo período do ano anterior.

O acordo vai fortalecer ainda mais os laços econômicos entre Emirados e Malásia, eliminando ou reduzindo tarifas, aprimorando os procedimentos alfandegários e promovendo a colaboração do setor privado.

O ministro do Comércio Exterior, Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, afirmou que a ratificação do CEPA entre Emirados e Malásia é um marco significativo da parceria econômica, abrindo caminho para maior colaboração e inovação. "Esse acordo não só reforçará as relações comerciais, como também abrirá novas oportunidades de investimento em setores-chave como saúde, inteligência artificial, energia renovável e logística”, completou.

Esse é o primeiro acordo comercial da Malásia com um país do Conselho de Cooperação do Golfo (CCG), representando um passo importante para o fortalecimento dos laços econômicos com o mundo árabe.

Além de simplificar procedimentos de comércio e ampliar o acesso a mercados de exportação de serviços, o acordo inclui um capítulo dedicado à Economia Islâmica e busca promover o desenvolvimento sustentável, a transferência de tecnologia e a colaboração do setor privado, consolidando ainda mais as relações econômicas entre os dois países.

O programa de CEPAs é parte essencial da estratégia de comércio exterior dos Emirados, que tem como meta atingir US$ 1 trilhão em valor total de comércio até 2031 e dobrar o tamanho da economia para superar US$ 800 bilhões no mesmo ano.

Desde o seu lançamento, em setembro de 2021, o programa concluiu com sucesso acordos com 31 países, ampliando as relações comerciais e o acesso das empresas emiradenses a mercados que reúnem quase um quarto da população mundial.