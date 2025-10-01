Depressão tropical deve se formar no mar da Arábia em 24 horas; não há impacto nos Emirados Árabes Unidos

ABU DHABI, 1º de outubro de 2025 (WAM) – O Centro Nacional de Meteorologia (NCM, na sigla em inglês) informou a presença de um sistema de baixa pressão sobre o norte do mar da Arábia, próximo às costas da Índia.

De acordo com o NCM, modelos numéricos indicam que o sistema deve se intensificar nas próximas 24 horas e evoluir para uma depressão tropical, deslocando-se para oeste-sudoeste em direção à parte central do mar da Arábia.

O centro confirmou que, no momento, não há impacto nos Emirados Árabes Unidos. Acrescentou ainda que a precisão das informações sobre a intensidade e a trajetória do sistema ficará mais clara após a formação completa.