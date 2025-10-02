Emirados e Cazaquistão discutem cooperação em defesa

ASTANA, 2 de outubro de 2025 (WAM) – O ministro de Estado para Assuntos de Defesa, Mohamed bin Mubarak bin Fadhel Al Mazrouei, reuniu-se com o ministro da Defesa do Cazaquistão, general Dauren Kossanov, para tratar do fortalecimento da cooperação bilateral nas áreas de defesa e assuntos militares.

O encontro ocorreu durante a visita oficial do ministro emiradense a Astana e incluiu temas de interesse comum voltados a reforçar a segurança e a estabilidade regionais, além de reafirmar os laços sólidos entre os dois países. Os dois lados destacaram o compromisso em ampliar a cooperação militar e o intercâmbio de experiências em treinamento, capacitação e tecnologias de defesa, com o objetivo de alcançar metas estratégicas conjuntas.