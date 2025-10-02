Líderes dos Emirados parabenizam presidente da Guiné pelo Dia da Independência

ABU DHABI, 2 de outubro de 2025 (WAM) – O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, enviou uma mensagem de felicitações ao presidente da Guiné, Mamady Doumbouya, pela celebração do Dia da Independência do país.

O vice-presidente, primeiro-ministro e governante de Dubai, xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, e o vice-presidente, vice-primeiro-ministro e presidente da Corte Presidencial, xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, também enviaram mensagens semelhantes ao presidente Doumbouya e ao primeiro-ministro, Amadou Oury Bah.