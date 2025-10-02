Corrida de embarcações tradicionais distribuirá prêmios de mais de US$ 1 milhão

ABU DHABI, 2 de outubro de 2025 (WAM) – Mais de 90 embarcações tradicionais participarão da corrida de dhows Areeila, na categoria 60 pés, que distribuirá cerca de US$ 1,15 milhão em prêmios, até a 90ª colocação, informou o Clube de Esportes Marítimos de Abu Dhabi.
A prova, realizada sob o patrocínio do xeique Hamdan bin Zayed Al Nahyan, representante do governante na Região de Al Dhafra, terá largada nesta sexta-feira.
O percurso, de 25 milhas náuticas, terminará em frente à sede do clube, em Abu Dhabi.
Khalifa Al Rumaithi, diretor de Esportes Tradicionais do Clube de Esportes Marítimos de Abu Dhabi, elogiou a forte adesão às inscrições e ressaltou a importância do cumprimento do regulamento da corrida, das especificações das embarcações e dos requisitos de segurança.