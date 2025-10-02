Governante de Fujairah recebe ministro do Petróleo do Egito

FUJAIRAH, 2 de outubro de 2025 (WAM) – O xeique Hamad bin Mohammed Al Sharqi, membro do Conselho Supremo e governante de Fujairah, recebeu o engenheiro Karim Badawi, ministro do Petróleo e Recursos Minerais do Egito.

O encontro, realizado no Palácio Al Rumailah, teve como foco o fortalecimento da cooperação bilateral nas áreas de energia, petróleo e indústrias relacionadas, visando atender aos interesses mútuos dos dois países.

O xeique Hamad destacou as sólidas relações entre os Emirados Árabes Unidos e o Egito, ressaltando seu desenvolvimento em diversos setores. Ele também enfatizou a contribuição estratégica de Fujairah para os mercados globais de energia e seu ambiente favorável a investimentos, que reforça a cooperação econômica sustentável.

O ministro egípcio agradeceu e expressou sua apreciação ao governante de Fujairah, elogiando o papel pioneiro dos Emirados Árabes Unidos no desenvolvimento do setor energético e a posição central de Fujairah no comércio e no armazenamento global de petróleo, apoiada por infraestrutura e tecnologias avançadas que impulsionam os indicadores econômicos em nível regional e internacional.

À margem da visita, Fujairah e Egito assinaram um acordo de parceria energética e de intercâmbio de investimentos, na presença de Mohammed Saeed Al Dhanhani, diretor da Corte de Fujairah, e do engenheiro Karim Badawi.