Príncipe herdeiro de Fujairah participa de fórum no Marrocos que reforça cooperação atlântica

RABAT, 2 de outubro de 2025 (WAM) – O xeique Mohammed bin Hamad bin Mohammed Al Sharqi, príncipe herdeiro de Fujairah, afirmou a disposição do emirado em desempenhar papel ativo no espaço atlântico emergente, ressaltando sua localização estratégica como centro vital para o comércio e o desenvolvimento globais.

Ao discursar na abertura da 40ª edição do Fórum Crans Montana, em Rabat, o príncipe herdeiro destacou a relevância de plataformas internacionais que reúnem líderes mundiais para fomentar o diálogo, identificar oportunidades de desenvolvimento e construir um futuro mais próspero e sustentável. Ele salientou ainda o papel de Fujairah como elo seguro e confiável entre o Oriente Médio, a África e o restante do mundo.

À margem do encontro, a Fujairah Natural Resources Corporation assinou um memorando de entendimento com o Ministério da Transição Energética e do Desenvolvimento Sustentável de Marrocos, voltado ao fortalecimento da cooperação em geociências e recursos minerais.

Jean-Paul Carteron, presidente e fundador do Fórum Crans Montana, elogiou a participação do príncipe herdeiro, descrevendo-a como reflexo do destaque de Fujairah enquanto emirado dinâmico com papel econômico decisivo na região. Ele lembrou que a presença de Mohammed bin Hamad em edições anteriores contribuiu de forma significativa para consolidar o perfil e a influência internacional do emirado.

Criado em 1986, o fórum é uma das principais plataformas multilaterais do mundo, com foco no fortalecimento da cooperação atlântica, na promoção da paz e na ampliação da presença global da África.