Emirados Árabes Unidos condenam ataque terrorista contra sinagoga em Manchester

ABU DHABI, 2 de outubro de 2025 (WAM) – Os Emirados Árabes Unidos condenaram veementemente o ataque terrorista contra uma sinagoga em Manchester, no Reino Unido, que deixou mortos e feridos.

Em comunicado, o Ministério das Relações Exteriores afirmou que os Emirados expressam forte repúdio a esses atos criminosos e reafirmam sua rejeição permanente a todas as formas de violência e terrorismo contra inocentes.

A chancelaria transmitiu condolências e solidariedade às famílias das vítimas, bem como ao governo e ao povo britânico diante do atentado, além de desejar rápida recuperação a todos os feridos.