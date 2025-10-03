Emirados Árabes Unidos enviam ajuda médica urgente a Botswana

ABU DHABI, 3 de outubro de 2025 (WAM) – Os Emirados Árabes Unidos enviaram 91 toneladas de medicamentos e suprimentos essenciais a Botswana em resposta ao estado de emergência médica declarado em agosto de 2025 por Duma Boko, presidente do país. A iniciativa demonstra o firme compromisso dos Emirados com a solidariedade internacional.

A ajuda chega em um momento crítico para o setor de saúde de Botswana, que enfrenta estado de emergência devido à grave escassez de insumos médicos. A crise foi agravada pela crescente demanda global e pela alta dos custos. Unidades de saúde públicas em todo o país relataram falta aguda de medicamentos, especialmente para pacientes com doenças crônicas. O carregamento enviado vai suprir essa escassez e garantir a continuidade do atendimento em hospitais e clínicas.

A remessa foi recebida por Mahash Saeed Al Hameli, embaixador não residente dos Emirados Árabes Unidos em Botswana, que a entregou a Lawrence Ookeditse, ministro interino da Saúde do país. Al Hameli destacou que a ação representa o compromisso dos Emirados em reforçar a estrutura de saúde do país africano e sua capacidade de superar desafios. Acrescentou ainda que a operação reflete os laços históricos entre as duas nações e confirma o engajamento constante de Abu Dhabi com a ajuda humanitária e o apoio a comunidades em necessidade.

Ookeditse, por sua vez, manifestou profundo reconhecimento, frisando que a assistência terá impacto direto na manutenção dos serviços médicos e na resposta do país à carência de insumos e tratamentos. Para ele, a iniciativa ilustra a relevância da cooperação internacional na superação de emergências no setor de saúde.

A ação integra os esforços humanitários permanentes dos Emirados Árabes Unidos, com foco especial no continente africano. Simboliza também a continuidade das relações sólidas que o país mantém com nações da região.

Os Emirados agradeceram ao governo e ao Ministério da Saúde de Botswana pela colaboração na entrega da assistência e reiteraram a disposição de seguir apoiando parcerias humanitárias e de desenvolvimento voltadas à saúde e ao bem-estar da população local.