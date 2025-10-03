Emirados Árabes Unidos conquistam quatro medalhas no 3º Campeonato de Atletismo Sub-20 da Ásia Ocidental

BEIRUTE, 3 de outubro de 2025 (WAM) – A seleção nacional de atletismo dos Emirados Árabes Unidos conquistou quatro medalhas – duas de ouro, uma de prata e uma de bronze – no primeiro dia do 3º Campeonato de Atletismo Sub-20 da Ásia Ocidental “Beirute 2025”. O evento, no Líbano, vai até 5 de outubro e conta com a participação de cerca de 250 atletas de dez países.

Mariam Karim ficou com o ouro nos 400 metros com barreiras, com o tempo de 1min03s62. Já Al Yaziya Tariq venceu no salto com vara ao ultrapassar a marca de 2,60m. Arwa Ali conquistou a prata e Laila Ahmed levou o bronze nos 100 metros rasos.

O presidente da Federação de Atletismo dos Emirados Árabes Unidos, Muhammad Abdullah Al-Mur, afirmou que o desempenho, com quatro medalhas logo no início da competição, reflete a força da equipe e o êxito da estratégia da federação para formar futuros campeões em todas as categorias.