Economias do Golfo mostram resiliência a choques globais, diz secretário-geral do Conselho de Cooperação do Golfo

KUWAIT, 2 de outubro de 2025 (WAM) – O secretário-geral do Conselho de Cooperação do Golfo (CCG), Jasem Mohammed Al-Budaiwi, afirmou que as economias dos países-membros do bloco demonstraram forte capacidade de resistência diante de choques externos, apesar dos desafios internacionais. Segundo ele, a expansão das atividades não ligadas ao petróleo, sustentada por reformas em curso e pela demanda interna, tem impulsionado o crescimento na região.

As declarações foram feitas durante a reunião conjunta de ministros das Finanças e governadores de bancos centrais do CCG com a diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, realizada nesta quinta-feira (02) no Kuwait.

Al-Budaiwi ressaltou que as perspectivas econômicas permanecem positivas, apoiadas pela continuidade das reformas, pela ampliação da produção de gás natural, pela redução da dependência do petróleo e pela estabilidade das taxas de inflação.