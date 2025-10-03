Emirados Árabes Unidos se consolidam como modelo global em liderança em inteligência artificial, diz Omar Sultan Al Olama

ASTANA, 3 de outubro de 2025 (WAM) – Sob o patrocínio e na presença de Kassym-Jomart Tokayev, presidente do Cazaquistão, Omar Sultan Al Olama, ministro de Estado para Inteligência Artificial, Economia Digital e Aplicações de Trabalho Remoto, participou do fórum “Digital Bridge 2025”, realizado na capital cazaque, Astana.

Al Olama também integrou as sessões do Conselho Consultivo de Inteligência Artificial, dentro da programação do fórum, reunindo autoridades governamentais e especialistas internacionais em inteligência artificial e transformação digital.

Em seu discurso, Al Olama destacou que a inteligência artificial é pilar essencial para promover mudanças transformadoras nos modelos de governança e aumentar a eficiência de instituições públicas e privadas, com impacto positivo direto no bem-estar das sociedades.

O ministro ressaltou que, sob orientação da liderança do país, os Emirados Árabes Unidos adotaram uma visão de futuro ao implementar uma estratégia nacional abrangente de inteligência artificial. Essa iniciativa permitiu posicionar a tecnologia como motor do desenvolvimento e consolidar os Emirados como centro global de inovações voltadas ao futuro.

Omar Sultan Al Olama elogiou a cooperação sólida e as parcerias estratégicas entre Emirados e Cazaquistão, que ampliam as oportunidades de usar a tecnologia para moldar um futuro mais sustentável. Também reconheceu o papel pioneiro do Cazaquistão no cenário global de inteligência artificial, que favorece a cooperação em pesquisa científica, governança, mobilidade e aceleração da transformação digital.

Al Olama destacou ainda que os dois países compartilham uma visão comum voltada ao investimento em capacitação de talentos e ao fortalecimento de parcerias estratégicas em iniciativas de inteligência artificial.

O Digital Bridge 2025, principal fórum internacional de tecnologia do Cazaquistão, ocorre de 2 a 4 de outubro em Astana. O evento reúne mais de 67 mil participantes, mais de mil palestrantes de mais de 100 países, além de 500 startups e 500 investidores e empreendedores. A programação abrange diversas áreas, como inteligência artificial, blockchain, healthtech, edutech, internet das coisas (IoT), realidade aumentada e virtual, agritech, cibersegurança, comércio eletrônico, tecnologias espaciais e outras.

Os Emirados Árabes Unidos e o Cazaquistão mantêm uma parceria estratégica. No último ano, foram assinados 22 acordos bilaterais avaliados em mais de US$ 5 bilhões, com os Emirados figurando como principal parceiro árabe do Cazaquistão nos setores de comércio, energia e transporte.

As duas nações compartilham o objetivo de avançar e expandir as aplicações da inteligência artificial. A criação recente de um Ministério da Inteligência Artificial no Cazaquistão reforça seu compromisso com inovação e transformação digital, enquanto os Emirados lideraram a região ao lançar a primeira Estratégia Nacional de Inteligência Artificial.

Ambos os países estão determinados a desenvolver parcerias avançadas em tecnologias de ponta, incluindo inteligência artificial generativa, capacitação e elaboração de marcos regulatórios e éticos, com o objetivo de fomentar o desenvolvimento sustentável e contribuir para um futuro digital compartilhado que beneficie os dois países, a região e a comunidade internacional.