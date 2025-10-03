Liderança dos Emirados Árabes Unidos felicita presidente da Alemanha pelo Dia da Unidade

ABU DHABI, 3 de outubro de 2025 (WAM) – O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, enviou mensagem de felicitações ao presidente da Alemanha, Frank-Walter Steinmeier, por ocasião do Dia da Unidade do país europeu.

O xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-presidente, primeiro-ministro e governante de Dubai, e o xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente, vice-primeiro-ministro e presidente da Corte Presidencial, também encaminharam mensagens semelhantes a Steinmeier e ao chanceler alemão, Friedrich Merz.