Hamdan bin Mohammed visita quartel-general da Guarda Nacional em Abu Dhabi

ABU DHABI, 3 de outubro de 2025 (WAM) – O xeique Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, príncipe herdeiro de Dubai, vice-primeiro-ministro e ministro da Defesa, visitou o quartel-general da Guarda Nacional em Abu Dhabi.

Na chegada, foi recebido por Mohamed bin Mubarak bin Fadhel Al Mazrouei, ministro de Estado para Assuntos de Defesa; pelo tenente-general Issa Saif bin Ablan Al Mazrouei, chefe do Estado-Maior das Forças Armadas; pelo major-general Saleh Mohammed bin Mejren Al Ameri, comandante da Guarda Nacional, além de outros oficiais de alta patente.

Durante a visita, o xeique Hamdan afirmou que proteger a pátria e preservar suas conquistas é dever que as forças armadas cumprem com honra e abnegação. Ele elogiou a lealdade e a capacidade militar do corpo, que garantem a segurança e a estabilidade dos Emirados Árabes Unidos.

O príncipe herdeiro também ressaltou a necessidade de fortalecer as capacidades humanas e tecnológicas das forças armadas em consonância com as melhores práticas internacionais.

Hamdan foi informado sobre os esforços da Guarda Nacional para aprimorar a coordenação com outras instituições de segurança e defesa. Ele também acompanhou uma demonstração de campo que destacou as capacidades avançadas da corporação e o profissionalismo de seu efetivo.

Ao final da visita, elogiou o elevado nível de prontidão da Guarda Nacional e ressaltou seu papel essencial na proteção e segurança da comunidade. Destacou ainda que as capacidades operacionais avançadas e o desempenho profissional da instituição refletem a orientação e o apoio da liderança, o investimento contínuo no sistema de defesa, o treinamento permanente e o compromisso com a busca pelos mais altos padrões de excelência.