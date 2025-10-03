Presidente dos Emirados Árabes Unidos e primeiro-ministro do Iêmen discutem fortalecimento das relações bilaterais

ABU DHABI, 3 de outubro de 2025 (WAM) – O presidente dos Emirados Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, reuniu-se com o primeiro-ministro do Iêmen, Salem Saleh bin Braik, para analisar os laços de cooperação entre os países e discutir formas de fortalecê-los em prol de interesses comuns. O encontro também abordou diversos assuntos de interesse mútuo.

A reunião ocorreu no Palácio Qasr Al Shati, em Abu Dhabi, onde o primeiro-ministro iemenita transmitiu as saudações do presidente do Conselho de Liderança Presidencial do Iêmen, Rashad Mohammed Al-Alimi, além de seus votos de prosperidade e progresso contínuo para os Emirados Árabes Unidos. Por sua vez, o xeique Mohamed bin Zayed retribuiu os desejos.

O presidente dos Emirados desejou ao primeiro-ministro iemenita sucesso no cumprimento de suas responsabilidades nacionais e reafirmou o comprometimento do país em apoiar todos os esforços voltados ao desenvolvimento, à segurança e à estabilidade do povo iemenita.

O primeiro-ministro Salem Saleh bin Braik agradeceu ao xeique Mohamed bin Zayed pelo apoio contínuo.

O encontro contou com a presença do vice-presidente, vice-primeiro-ministro e presidente da Corte Presidencial, xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan; do vice-presidente da Corte Presidencial para Assuntos Especiais, xeique Hamdan bin Mohammed bin Zayed Al Nahyan; do conselheiro do presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Hamad bin Tahnoun Al Nahyan; do secretário-geral do Conselho Supremo de Segurança Nacional, Ali bin Hammad Al Shamsi; e do presidente do Escritório de Assuntos Estratégicos da Presidência e do Escritório Executivo de Abu Dhabi, Ahmed Mubarak Al Mazrouei, além de outras autoridades de alto escalão.