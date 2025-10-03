Artes Equestres Reais de Abu Dhabi se unem às principais escolas de equitação clássica em cerimônia de abertura

ABU DHABI, 3 de outubro de 2025 (WAM) – As Artes Equestres Reais de Abu Dhabi (ADREA, na sigla em inglês) se tornarão o novo centro da equitação clássica no Oriente Médio com a inauguração oficial de sua sede, marcada para 1º de novembro, em uma cerimônia de dois dias que celebrará séculos de tradição e arte equestre.

Instalada em uma área de 65 mil metros quadrados, a instituição é dedicada à preservação, à prática e ao ensino da alta escola equestre, unindo-se às quatro mais prestigiadas escolas históricas da Europa — Áustria, Espanha, Portugal e França.

Durante o fim de semana de abertura, o público está convidado a assistir a esse evento histórico. Nos dias 1º e 2 de novembro de 2025, as quatro escolas de equitação clássica se apresentarão juntas com a ADREA, em um espetáculo inédito que reunirá pela primeira vez todas essas tradições em um mesmo palco.

Representando séculos de maestria, a Escola Espanhola de Equitação de Viena trará seus mundialmente famosos cavalos Lipizzaner e a elegância do Ballet dos Cavalos Brancos; a Real Escola Andaluza de Arte Equestre, da Espanha, apresentará a paixão e a tradição dos célebres cavalos dançantes da Andaluzia.

Juntam-se a elas a Escola Portuguesa de Arte Equestre, que exibirá a precisão e o legado do cavalo lusitano, e o Cadre Noir de Saumur, da França, com sua fusão única entre a alta escola e as artes cênicas. Completando o elenco excepcional, as Artes Equestres Reais de Abu Dhabi apresentarão seu próprio grupo de cavaleiros e cavalos, inaugurando a primeira sede permanente da equitação clássica nos Emirados Árabes Unidos e unindo a herança cultural emiradense à tradição europeia da haute école.

Os convidados da gala terão o privilégio de serem os primeiros a visitar a nova sede da ADREA, localizada na Ilha Jubail, assistir às apresentações inaugurais e conhecer a escola antes de sua abertura ao público.

Ao longo dos dois dias, o evento incluirá palestras interativas, atividades temáticas, uma visita guiada à biblioteca equestre, que reúne obras raras e originais, além de experiências gastronômicas selecionadas, compondo uma atmosfera refinada e imersiva que celebra a tradição, a cultura e a arte equestre em sua forma mais elevada.