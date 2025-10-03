Príncipe herdeiro de Fujairah se reúne com líderes e autoridades durante o Fórum Crans Montana em Rabat

RABAT, 2 de outubro de 2025 (WAM) – O xeique Mohammed bin Hamad bin Mohammed Al Sharqi, príncipe herdeiro de Fujairah, reuniu-se com diversos líderes e formuladores de políticas que participam da 40ª edição do Fórum Crans Montana, realizada na capital marroquina, Rabat.

O príncipe herdeiro teve encontros separados com Leila Benali, ministra da Transição Energética e do Desenvolvimento Sustentável do Marrocos; Daniel Samba, vice-primeiro-ministro e ministro da Economia Nacional da República Democrática do Congo; Jean-Paul Carteron, presidente do Fórum Crans Montana; e Carlos Hernández Castillo, presidente do Parlamento Centro-Americano.

Durante as reuniões, foram discutidos vários temas abordados pelo fórum e seus objetivos de promover paz, crescimento e prosperidade por meio do fortalecimento de parcerias transoceânicas.

O xeique Mohammed destacou a importância do Fórum Crans Montana como espaço para abrir novos horizontes de diálogo e cooperação voltados à construção de um novo espaço atlântico, à exploração de oportunidades de desenvolvimento para o futuro das nações e à promoção da prosperidade e do bem-estar da humanidade.

Ele também ressaltou o papel das plataformas internacionais que reúnem líderes políticos, econômicos e institucionais para compartilhar ideias e soluções que ampliem a cooperação e as parcerias em setores estratégicos, contribuindo para a estabilidade e o desenvolvimento das sociedades.

O príncipe herdeiro destacou ainda o papel do Emirado de Fujairah e sua disposição em atuar como parceiro estratégico e influente no novo espaço atlântico, apoiando suas perspectivas de crescimento. Ele mencionou as diretrizes do xeique Hamad bin Mohammed Al Sharqi, membro do Conselho Supremo e governante de Fujairah, sobre a necessidade de desenvolver áreas de cooperação, investimento e expansão entre Fujairah e seus parceiros regionais e internacionais, reforçando a posição global dos Emirados Árabes Unidos no mapa do crescimento sustentável.

Os líderes e participantes expressaram satisfação em se reunir com o príncipe herdeiro de Fujairah e elogiaram a posição de destaque dos Emirados Árabes Unidos e de Fujairah no cenário global, pelo papel que desempenham na promoção do desenvolvimento sustentável e do progresso civilizacional em diversos campos.