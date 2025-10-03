Presidentes dos Emirados Árabes Unidos e da Argentina discutem relações bilaterais

ABU DHABI, 3 de outubro de 2025 (WAM) – O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, conversou, por telefone, com Javier Milei, presidente da Argentina. Na ligação, os dois abordaram as relações bilaterais e examinaram formas de ampliar a cooperação em diversos setores, especialmente nas áreas econômica, de investimentos e de desenvolvimento.

Os líderes discutiram maneiras de alinhar esforços em apoio às prioridades de desenvolvimento de seus países e reafirmaram o compromisso de fortalecer os laços bilaterais, expandindo a cooperação para gerar mais benefícios para ambas as nações e seus povos.