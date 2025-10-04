Governante de Sharjah inaugura Centro de Estudos Árabes em Portugal

COIMBRA, 3 de outubro de 2025 (WAM) – O xeique doutor Sultan bin Mohammed Al Qasimi, membro do Conselho Supremo e governante de Sharjah, inaugurou o Centro de Estudos Árabes da Universidade de Coimbra, em Portugal, com a presença de xeica Bodour bint Sultan Al Qasimi, presidente da Autoridade do Livro do emirado.

O centro é o primeiro do gênero em Portugal dedicado ao ensino da língua e da cultura árabe. Instalado em uma das universidades mais antigas e prestigiadas da Europa, ele funcionará como uma ponte acadêmica e cultural entre o mundo árabe e o europeu.

Durante a cerimônia, o governante também lançou a Biblioteca Joanina Digital, doou o histórico Manuscrito Barbosa, datado de 1565, e assinou exemplares de seu livro Uma Jornada Notável, publicado em árabe, inglês e português.

Após a revelação da placa comemorativa, o xeique Sultan visitou as instalações do centro e conversou com estudantes, elogiando o empenho deles no estudo da língua, da cultura e das artes árabes. Ele destacou que o centro reflete a visão de Sharjah de ampliar a presença global da cultura árabe e de promover o diálogo entre o Oriente e o Ocidente.

O novo centro oferecerá programas especializados de língua árabe, cursos avançados de gramática e caligrafia, além de seminários e fóruns que reunirão escritores, poetas e criadores árabes e europeus.

Durante a inauguração, o governante de Sharjah fez um discurso em que relembrou sua longa pesquisa para localizar o Manuscrito Barbosa, escrito pelo oficial português Duarte Barbosa no século 16. O documento, que permaneceu desaparecido por quase um século, foi adquirido por ele em 2012.

O xeique Sultan ressaltou a honestidade de Barbosa ao retratar a realidade do Golfo Árabe e de regiões vizinhas, oferecendo um raro testemunho histórico que corrige distorções narrativas. Ele explicou que a publicação de Uma Jornada Notável em três idiomas teve o objetivo de restaurar a justiça histórica e oferecer às novas gerações uma fonte autêntica de conhecimento para o diálogo intercultural. “A cultura pode não mudar a geografia, mas muda a forma como a enxergamos. Pode não apagar fronteiras, mas as transforma em pontes vivas. A cultura não muda a história, mas muda a forma como a lemos”, afirmou.

O reitor da Universidade de Coimbra, Amílcar Falcão, elogiou as iniciativas culturais de Sharjah e lembrou a concessão do título de doutor honoris causa ao xeique Sultan em 2018. Ele destacou ainda a cooperação da universidade com a Autoridade do Livro de Sharjah na digitalização de manuscritos e na criação da Coleção Digital do Oriente Médio, que recebeu o nome de Coleção Sultan bin Mohammed Al Qasimi.

O governante também visitou a Biblioteca Joanina, reconhecida pela UNESCO e detentora de 30 mil obras raras, e acompanhou o processo de digitalização que revelou manuscritos até então desconhecidos.

Sultan bin Mohammed Al Qasimi esteve acompanhado por Ahmed Abdulrahman Al Mahmoud, embaixador dos Emirados Árabes Unidos em Portugal; Ahmed bin Rakkad Al Ameri, diretor-presidente da Autoridade do Livro de Sharjah; Abdulaziz Al Musallam, presidente do Instituto do Patrimônio de Sharjah; Sultan Al Ameemi, presidente da União dos Escritores dos Emirados; e Mohamed Hassan Khalaf, diretor-geral da Autoridade de Rádio e Televisão de Sharjah, além de autoridades emiradenses e portuguesas.