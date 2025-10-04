Abu Dhabi sediará Campeonato Grand Prix de Patinação Artística a partir de 8 de outubro

ABU DHABI, 4 de outubro de 2025 (WAM) – Abu Dhabi sediará, pela primeira vez no Oriente Médio e na África, o Campeonato Grand Prix Júnior de Patinação Artística de 2025, que reunirá 90 patinadores de 35 países.

O torneio é organizado pela União Internacional de Patinação (ISU, na sigla em inglês) e conta com o apoio do Conselho de Esportes de Abu Dhabi.

A competição acontecerá de 8 a 11 de outubro, no Abu Dhabi Ice Rink, como parte das cinco etapas globais da série, cabendo aos Emirados Árabes Unidos sediar a penúltima rodada.

O evento contará com três categorias principais — individual masculino, individual feminino e duplas — e reunirá alguns dos melhores jovens talentos da patinação artística mundial.

O vice-presidente da Federação Emiradense de Esportes de Inverno, Hamel Ahmed Al Qubaisi, afirmou que sediar o campeonato reflete a confiança da União Internacional de Patinação na posição de destaque dos Emirados Árabes Unidos no cenário esportivo global.

Al Qubaisi acrescentou que o torneio representa uma oportunidade importante para desenvolver talentos locais e aprimorar suas habilidades ao competir com os melhores jovens atletas do mundo. E destacou ainda que o evento reforça o status dos Emirados Árabes Unidos como destino global para esportes de inverno e está alinhado à estratégia nacional de diversificação esportiva, que apoia modalidades não tradicionais como a patinação artística, promovendo o turismo esportivo e o intercâmbio cultural por meio do esporte.