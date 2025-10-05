BRIDGE Summit e Meta firmam parceria para criar novas oportunidades a criadores e inovadores em todo o mundo

ABU DHABI, 5 de outubro de 2025 (WAM) – A poucos meses de sua estreia, o BRIDGE Summit 2025 — que será o maior encontro global dos setores de mídia, conteúdo e entretenimento, previsto para dezembro em Abu Dhabi — firmou uma parceria com a Meta.

O anúncio foi feito durante a visita de Abdulla bin Mohammed bin Butti Al Hamed, presidente do BRIDGE, e Jamal Al Kaabi, vice-presidente da instituição, à sede regional da Meta em Dubai.

Marcado para os dias 8 a 10 de dezembro de 2025, em Abu Dhabi, o BRIDGE Summit reunirá mais de 60 mil participantes, 400 palestrantes internacionais e 300 atividades distribuídas em sete trilhas temáticas especializadas, consolidando-se como a plataforma global mais abrangente dedicada à mídia, ao conteúdo e ao entretenimento.

O evento expressa a visão do BRIDGE de criar conexões duradouras entre talentos e profissões, conteúdos e plataformas, ideias e mercados.

A Meta desempenhará papel central no evento por meio de sessões de liderança de pensamento, oficinas interativas e diversas ativações multiplataforma. Com base em suas tecnologias avançadas de realidade aumentada e virtual, análise comportamental e interação digital, a Meta oferecerá experiências imersivas de aprendizado e conteúdos interativos que ampliarão o conhecimento dos participantes sobre as ferramentas do novo ecossistema midiático e as possibilidades de inovação no ambiente digital.

A colaboração representa um eixo essencial da estratégia do BRIDGE, que busca atrair líderes das indústrias de mídia, tecnologia digital e plataformas criativas para estabelecer um centro global dedicado a redefinir o futuro da comunicação humana. A parceria também reforça os alicerces da chamada “economia do conteúdo”, ao promover ecossistemas mais diversos e impactantes que estimulam conexões significativas e aproximam comunidades por meio de canais inovadores de comunicação transfronteiriça.

A iniciativa reforça a importância de construir pontes e parcerias capazes de moldar o futuro da mídia, do conteúdo e do entretenimento. Ao unir o alcance global das plataformas da Meta à capacidade do BRIDGE de reunir especialistas e alinhar esforços, a parceria abrirá novas oportunidades para criadores e inovadores se conectarem, trocarem conhecimento e ampliarem sua influência no cenário mundial.

Abdulla Al Hamed afirmou que a economia criativa é um pilar fundamental do sistema econômico nacional, um dos principais motores para elevar a qualidade de vida e um elemento-chave na construção do futuro dos Emirados Árabes Unidos. Ele destacou que a liderança do país atribui grande importância a esse setor por reconhecer na criatividade uma força capaz de impulsionar o progresso social e sustentar uma economia baseada no conhecimento e na inovação.

O presidente do BRIDGE ressaltou o compromisso dos Emirados em apoiar a comunidade criativa por meio de um ambiente legislativo e de investimento que favoreça seu desenvolvimento, com um conjunto integrado de incentivos avançados e incubadoras criativas que transformam ideias inovadoras em projetos pioneiros — iniciativas que contribuem para moldar o futuro e consolidar a posição global do país no campo da economia criativa.

Al Hamed observou ainda que a parceria com a Meta reflete a essência da visão do BRIDGE: criar um ecossistema global e integrado dedicado a desenvolver um ambiente que capacite profissionais de mídia, conteúdo e entretenimento, oferecendo ferramentas inovadoras e oportunidades internacionais de colaboração que ampliem sua capacidade de competir e influenciar. Segundo ele, o setor constitui uma infraestrutura estratégica para o crescimento econômico e cultural, além de reforçar o papel dos Emirados como centro global de criatividade e produção de futuro.

O dirigente concluiu destacando que a presença da Meta no BRIDGE Summit 2025 reflete a dimensão das ambições do evento e reafirma sua missão de reunir, em uma única plataforma interativa, todos os agentes da economia do conteúdo — transformando essa economia em uma força propulsora para a juventude e em um ambiente atraente para investidores, empreendedores e pensadores criativos.

Por sua vez, Moon Baz, diretora de Parcerias Globais para África, Oriente Médio e Turquia da Meta, afirmou: “Estamos entusiasmados em colaborar com o BRIDGE para criar oportunidades significativas de conexão e crescimento para criadores e inovadores. A missão da Meta é construir o futuro da conexão humana, e este fórum representa exatamente isso — capacitar a nova geração de criadores a alcançar novos públicos e formar comunidades vibrantes em nossas plataformas. Essa parceria reforça nosso compromisso de fomentar a inovação na economia digital de conteúdo em constante evolução.”

A reunião contou com a presença da delegação do BRIDGE, liderada por Abdulla bin Mohammed bin Butti Al Hamed, presidente, Jamal Mohamed Al Kaabi, vice-presidente, e Maryam bin Fahad, diretora-geral do Bridge. Representando a Meta, participaram Moon Baz, Basma Ammari, diretora de Políticas Públicas para o Oriente Médio e Norte da África; Anas Metwaly, chefe de Políticas Públicas para o Conselho de Cooperação do Golfo; Mariam bin Butti Almheiri, gerente de Políticas Públicas para o Golfo; e Mohamed Omar, gerente de Parcerias Estratégicas de Talentos, Mídia e Esportes para o Oriente Médio e Norte da África.

A parceria com a Meta reforça a ambição do BRIDGE Summit de ser mais do que um evento de três dias. Ao integrar as plataformas e a expertise da Meta ao fórum, a colaboração garante que as discussões e conexões geradas no encontro se multipliquem e reverberem globalmente muito além do encerramento.