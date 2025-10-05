Emirados Árabes Unidos participam da 11ª reunião de ministros da Saúde do Golfo em Kuwait

KUWAIT, 5 de outubro de 2025 (WAM) – O ministro da Saúde e Prevenção, Ahmed bin Ali Al Sayegh, liderou a delegação dos Emirados Árabes Unidos que participou da 11ª reunião dos ministros da Saúde do Conselho de Cooperação do Golfo (CCG) e da 88ª reunião de ministros da Saúde do Golfo, realizadas no Kuwait, com a presença dos titulares da pasta dos países-membros.

A participação dos Emirados tem como objetivo fortalecer a cooperação sanitária no Golfo por meio do avanço de iniciativas conjuntas e da implementação de projetos integrados que aumentem a eficiência dos sistemas de saúde dos Estados-membros, além de ampliar a parceria e a coordenação entre eles.

Al Sayegh destacou que o envolvimento dos Emirados nesses encontros segue as orientações da liderança nacional para promover a agenda comum de saúde do Golfo, melhorar a qualidade de vida e elevar o padrão dos serviços médicos oferecidos às comunidades do CCG. Ele afirmou ainda que a presença do país reflete o compromisso em apoiar continuamente projetos integradores voltados à construção de sistemas de saúde mais eficientes e sustentáveis.

“O governo dos Emirados dá máxima importância ao fortalecimento da segurança sanitária dos países do Golfo, por meio de programas de prevenção de doenças e da troca de dados e experiências médicas”, disse o ministro. “O país também está empenhado em desenvolver as competências médicas regionais, acompanhando os rápidos avanços na inovação e nas tecnologias médicas de ponta — pilares essenciais para construir sistemas de saúde mais resilientes e eficazes.”

Al Sayegh ressaltou que a agenda conjunta de saúde do Golfo oferece um marco estratégico de cooperação, incentivando o intercâmbio de boas práticas, o apoio a iniciativas regionais e a adoção de soluções digitais inovadoras. Segundo ele, esses esforços consolidam uma visão unificada para o setor de saúde do Golfo, fortalecendo sua posição tanto no plano regional quanto no global.