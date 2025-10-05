Instituto do Patrimônio de Sharjah visita museu de marionetes no Porto

PORTO, 5 de outubro de 2025 (WAM) – Uma delegação do Instituto do Patrimônio de Sharjah (SIH, na sigla em inglês), liderada por Abdulaziz Al Musallam, presidente da instituição, visitou o Museu das Marionetas do Porto em Portugal, para discutir oportunidades de cooperação cultural. O grupo foi recebido por Isabel Barros, diretora do museu.

Durante a visita, a delegação conheceu o acervo de um dos espaços culturais mais singulares do país, dedicado à arte das marionetes e ao teatro de bonecos. O museu destaca as criações do Teatro de Marionetas do Porto, fundado pelo falecido João Paulo Serra Cardoso, renomado diretor artístico.

Os especialistas do museu apresentaram sua visão e missão, centradas na preservação e valorização da arte da marionete. O espaço busca celebrar a criatividade por trás dessa forma de expressão cênica, recontando histórias de apresentações passadas e mostrando ao público como os bonecos são concebidos e ganham vida no palco.

Os responsáveis pelo museu destacaram que o principal objetivo é mostrar as marionetes como uma forma moderna de teatro que une tradição e inovação. Essa abordagem permite que os visitantes interajam com algumas das peças e acompanhem seus movimentos, entendendo a relação entre boneco, ator e plateia, além de revelar como as marionetes expressam emoções e ideias de maneira lúdica e poética.

Abdulaziz Al Musallam elogiou o papel essencial do museu na preservação da história do teatro de marionetes do Porto e na transmissão dessa rica tradição de forma envolvente e educativa. Ele ressaltou que iniciativas como essa promovem o intercâmbio cultural e o diálogo por meio das artes populares e tradicionais.

A visita integrou a agenda cultural do Instituto do Patrimônio de Sharjah em Portugal e coincidiu com a inauguração do Centro de Estudos Árabes da Universidade de Coimbra. A viagem reforça o compromisso do Instituto em ampliar a cooperação com organizações internacionais, preservar o patrimônio cultural compartilhado e consolidar Sharjah como um polo global de intercâmbio cultural e criativo.