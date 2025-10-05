Zayed Charity Run reúne milhares de corredores no Rio e reforça mensagem global de solidariedade

RIO DE JANEIRO, 5 de outubro de 2025 (WAM) – A Zayed Charity Run encerrou sua segunda etapa da temporada 2025–2026, no Rio de Janeiro, reunindo mais de três mil corredores de diversos países — entre eles, mais de 200 dos Emirados Árabes Unidos — em um evento marcado por solidariedade, união e espírito humanitário.

Em sua estreia na América do Sul, os atletas dos Emirados conquistaram cinco das doze medalhas em disputa, sendo uma de ouro, duas de prata e duas de bronze. Os brasileiros ficaram com sete.

A cerimônia de premiação contou com a presença do embaixador dos Emirados Árabes Unidos no Brasil, Sharif Essa Al Suwaidi, e do tenente-general reformado Mohamed Helal Al Kaabi, presidente do Comitê Superior Organizador da corrida, além de autoridades locais do Rio de Janeiro.

A etapa carioca reafirmou o status da Zayed Charity Run como um dos principais eventos esportivos de caráter humanitário do mundo, ampliando sua missão de promover a solidariedade entre as nações e perpetuar o legado do xeique Zayed bin Sultan Al Nahyan — marcado por generosidade, compaixão e compromisso com o bem comum.

Toda a renda arrecadada será destinada à Rio Solidario, reconhecida organização sem fins lucrativos brasileira que apoia crianças, mulheres e famílias em situação de vulnerabilidade, reforçando a proposta da corrida de transformar o esporte em uma plataforma de esperança e impacto social.

Os corredores dos Emirados dominaram a prova masculina de 5 km, conquistando as três primeiras posições: Rashid Al Naqbi (ouro), Saud Al Zaabi (prata) e Saif Al Alawi (bronze).

Na categoria masculina de 10 km, Abdelali Bouazzaoui ficou com a prata e Obaid Al Nuaimi com o bronze.

O tenente-general reformado Mohamed Helal Al Kaabi, presidente do Comitê Superior Organizador, celebrou o êxito da edição brasileira. “Estamos orgulhosos do sucesso alcançado pela corrida, tanto pelo impacto humanitário quanto pela excelência organizacional. A expressiva participação do público reflete o prestígio internacional que a Zayed Charity Run conquistou. O Brasil representa um marco especial entre nossos novos destinos globais, depois de Pequim, no mês passado, e antes de Budapeste, em maio de 2026", disse.

Al Kaabi acrescentou que, desde sua criação, em 2001, os valores de generosidade promovidos pela corrida têm sido a base do crescimento e sucesso do evento, destacando o papel de liderança dos Emirados Árabes Unidos em causas humanitárias e na cooperação global. "A Zayed Charity Run se tornou símbolo do compromisso do país com a solidariedade e a união entre os povos”, pontuou.

A etapa do Rio terminou com o anúncio dos preparativos para a corrida de Abu Dhabi, marcada para 29 de novembro de 2025. O Comitê Superior Organizador convidou atletas e apoiadores de causas sociais a se inscreverem no evento, informando que as inscrições já estão abertas no site oficial da Zayed Charity Run.