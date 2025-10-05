Secretário-geral do Conselho de Cooperação do Golfo defende fortalecimento da integração regional para enfrentar desafios globais

KUWAIT, 5 de outubro de 2025 (WAM) – O secretário-geral do Conselho de Cooperação do Golfo (CCG), Jasem Mohamed Al-Budaiwi, destacou a importância de intensificar a integração entre os países do Golfo e unificar posições para enfrentar as rápidas transformações globais e as crises políticas, econômicas e de segurança cada vez mais interligadas.

Ao discursar na 26ª reunião do comitê ministerial encarregado de acompanhar as decisões de ação conjunta, realizada neste domingo (05/10) no Kuwait, Al-Budaiwi ressaltou a necessidade de acelerar a aprovação das legislações necessárias para eliminar os entraves que dificultam o avanço da cooperação no âmbito do CCG.

Al-Budaiwi elogiou as conquistas recentes, em especial os progressos alcançados na união aduaneira e as medidas em direção à conclusão do mercado comum do Golfo, classificando-as como marcos que fortalecerão significativamente as economias dos Estados-membros e apoiarão seus esforços de diversificação.