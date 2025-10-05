Emirados Árabes Unidos lideram o futuro da energia limpa com visão estratégica e tecnologia avançada, aponta relatório

ABU DHABI, 5 de outubro de 2025 (WAM) – Os Emirados Árabes Unidos seguem consolidando sua liderança global em energia limpa, guiados pela visão de longo prazo de sua liderança política, que fez da sustentabilidade um dos pilares do desenvolvimento nacional.

Com o apoio de grandes investimentos de instituições nacionais e parceiros internacionais, o país avança de forma constante rumo à meta de atingir emissões líquidas zero até 2050.

Especialistas internacionais em energia concordam que o investimento em fontes limpas nos Emirados deixou de ser apenas uma prioridade de desenvolvimento para se tornar uma necessidade estratégica, essencial para garantir o crescimento econômico sustentável e posicionar o país como parceiro-chave na construção do futuro energético sustentável do planeta.

Helmut von Struve, CEO da Siemens nos Emirados Árabes Unidos e no Oriente Médio, afirmou que o mundo vive um momento decisivo, em que acelerar a integração de fontes renováveis é mais urgente do que nunca. Segundo ele, alcançar um futuro livre de carbono depende não apenas da adoção de soluções renováveis, mas também da eficácia com que a tecnologia é aplicada para gerenciar essa transição.

“A tecnologia deixou de ser apenas uma ferramenta e se tornou a força motriz que nos permite aprimorar os sistemas de energia, reduzir emissões e fornecer eletricidade mais limpa e sustentável para todos”, declarou Von Struve.

O CEO da Siemens elogiou a visão ambiciosa dos Emirados e suas conquistas concretas nas áreas de energia renovável e transformação digital, destacando a importância de manter o ritmo por meio de soluções digitais baseadas em dados, flexíveis e adaptativas.

Frédéric Godemel, vice-presidente executivo de Gestão de Energia da Schneider Electric, descreveu a transição energética dos Emirados como o início de uma nova era baseada em inovação, flexibilidade e prosperidade compartilhada. Ele afirmou que a abordagem de longo prazo do país — que integra tecnologias inteligentes e estimula a colaboração entre setores — está construindo um futuro no qual a energia será mais eficiente, acessível e inclusiva.

Arshad Mansoor, presidente e CEO do Instituto de Pesquisa em Energia Elétrica (EPRI, na sigla em inglês), afirmou que os Emirados Árabes Unidos reúnem todos os elementos necessários para liderar uma nova era que una energia limpa e inteligência artificial. Ele citou projetos pioneiros como a Usina Nuclear de Barakah, o Parque Solar Mohammed bin Rashid Al Maktoum e o papel de empresas de tecnologia avançada como a G42.

A liderança do país está ancorada em um marco nacional abrangente, que inclui a Estratégia Energética dos Emirados 2050, as operações da usina de Barakah e a Estratégia Nacional de Hidrogênio 2050. O plano energético prevê triplicar a participação das fontes renováveis até 2030, com investimentos nacionais entre 150 bilhões e 200 bilhões de dirhams (equivalentes a cerca de US$ 40,8 bilhões a US$ 54,5 bilhões) para atender à crescente demanda impulsionada pela rápida expansão econômica.

Projetos emblemáticos como a Usina Solar Noor Abu Dhabi, a maior instalação fotovoltaica em um único local do mundo, e a Cidade Masdar, um dos empreendimentos urbanos mais sustentáveis do planeta, simbolizam essa visão — um modelo para as cidades limpas e inteligentes do futuro.