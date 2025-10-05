Opep+ implementará ajuste de produção de 137 mil barris por dia a partir de novembro

VIENA, 5 de outubro de 2025 (WAM) – Os oito países da Opep+ que haviam anunciado cortes voluntários adicionais em abril e novembro de 2023 – Arábia Saudita, Rússia, Iraque, Emirados Árabes Unidos, Kuwait, Cazaquistão, Argélia e Omã – reuniram-se virtualmente para revisar as condições e perspectivas do mercado global, informou a organização em comunicado.

“Diante das perspectivas estáveis da economia mundial e dos fundamentos saudáveis do mercado, refletidos nos baixos níveis de estoque de petróleo, os oito países participantes decidiram implementar um ajuste de produção de 137 mil barris por dia a partir do corte adicional de 1,65 milhão de barris por dia anunciado em abril de 2023", informou a organização. O ajuste será aplicado em novembro de 2025.

Segundo a Opep+, o volume de 1,65 milhão de barris por dia poderá ser restaurado, total ou parcialmente, de forma gradual, conforme a evolução das condições de mercado. Os países continuarão a monitorar e avaliar de perto o cenário, e, em seus esforços contínuos para manter a estabilidade, reafirmaram a importância de adotar uma postura cautelosa e preservar plena flexibilidade para pausar ou reverter os ajustes voluntários adicionais de produção, incluindo os cortes de 2,2 milhões de barris por dia implementados em novembro de 2023.

Os oito países da Opep+ observaram ainda que a medida permitirá acelerar o processo de compensação entre os participantes. Eles reiteraram o compromisso coletivo de cumprir integralmente a Declaração de Cooperação, incluindo os ajustes voluntários adicionais de produção, que continuarão a ser monitorados pelo Comitê Ministerial Conjunto de Monitoramento.

Os países também confirmaram a intenção de compensar totalmente quaisquer volumes produzidos acima da meta desde janeiro de 2024. A Opep+ realizará reuniões mensais para revisar as condições de mercado, a conformidade dos membros e os mecanismos de compensação. A próxima reunião está marcada para 2 de novembro de 2025.