Vice-governante de Sharjah inaugura Festival Internacional de Cinema de Sharjah

SHARJAH, 5 de outubro de 2025 (WAM) – O xeique Sultan bin Ahmed bin Sultan Al Qasimi, vice-governante de Sharjah, inaugurou oficialmente, a 12ª edição do Festival Internacional de Cinema de Sharjah.

Organizado pela plataforma FANN Media Discovery, o festival é um espaço criativo que reúne cineastas e artistas de diversas partes do mundo. A cerimônia de abertura foi realizada no Teatro da Universidade Al Qasimia.

Durante o evento, o vice-governante de Sharjah homenageou vários artistas com o Prêmio de Reconhecimento pela Trajetória, nas categorias Emirados e Golfo.

Os homenageados foram o ator emiradense Abdullah Saleh e o saudita Abdul Mohsen Al Nemer, reconhecidos por suas contribuições ao fortalecimento das artes por meio do teatro, do cinema e da teledramaturgia. O ator sírio Abed Fahd também recebeu o Prêmio de Reconhecimento pela Trajetória na categoria Oriente Médio.

Na categoria juvenil, o xeique Sultan entregou ao ator emiradense Marwan Abdullah Saleh o Prêmio Jovem em nível nacional, enquanto a atriz Hala Al Turk recebeu o mesmo reconhecimento em nível do Golfo. O ator sírio Basil Khayat foi agraciado com um prêmio especial em reconhecimento às suas contribuições para o fortalecimento da cena artística árabe com obras de destaque.