PIB do Conselho de Cooperação do Golfo cresce 3% e atinge US$ 588,1 bilhões no primeiro trimestre de 2025

MASCATE, 6 de outubro de 2025 (WAM) – O Produto Interno Bruto (PIB) do Conselho de Cooperação do Golfo (CCG), cresceu 3% no primeiro trimestre de 2025, alcançando US$ 588,1 bilhões, em comparação com US$ 570,9 bilhões no mesmo período do ano anterior. Os dados foram divulgados pelo Centro Estatístico do Conselho de Cooperação para os Estados Árabes do Golfo (GCC-Stat) nesta segunda-feira (06/10).

As atividades não relacionadas ao petróleo responderam por 73,2% do PIB total do CCG no primeiro trimestre de 2025. Já as atividades petrolíferas representaram 26,8%, de acordo com o levantamento. Na comparação trimestral, o PIB do bloco registrou alta de 0,1% em relação ao último trimestre de 2024, quando totalizou US$ 587,8 bilhões.