Dubai sediará 15ª edição do AIM Congress em abril de 2026

DUBAI, 6 de outubro de 2025 (WAM) – O Comitê Organizador do AIM Congress, o principal fórum global de investimentos, anunciou a realização de sua 15ª edição de 13 a 15 de abril de 2026, no Dubai World Trade Centre.

Realizado sob o tema “Redefinindo a prosperidade global: abrindo novos caminhos de investimento para um futuro sustentável e inclusivo”, o evento discutirá estratégias para enfrentar as transformações econômicas globais e explorará oportunidades para fortalecer parcerias internacionais e desenvolver soluções inovadoras para os desafios econômicos contemporâneos.

O AIM Congress destacará a importância de integrar inovação, sustentabilidade e inclusão na construção de economias mais resilientes e adaptáveis, capazes de manter o crescimento de forma sustentável.

O ministro do Comércio Exterior e presidente do AIM Congress, Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, afirmou que, em meio às grandes transformações geopolíticas, econômicas e tecnológicas, é fundamental que as nações construam estratégias de longo prazo baseadas em resiliência, sustentabilidade e diversificação.

Segundo o ministro, os Emirados Árabes Unidos buscam desenvolver uma economia capaz não apenas de se adaptar às mudanças, mas de antecipá-las, investindo em setores voltados para o futuro e estabelecendo parcerias com os novos polos globais de crescimento. “Os resultados notáveis de 2024 — que incluíram um forte desempenho nas exportações e a ascensão contínua do país nos índices globais, consolidando sua posição como um centro confiável de comércio e investimento — comprovam a eficácia da nossa estratégia.”

Al Zeyoudi explicou que o congresso deste ano se concentrará em três pilares fundamentais — Mercados Globais, Economias do Futuro e NexGen — que representam alavancas essenciais para construir uma economia sólida e equilibrada. O evento voltará a reunir líderes governamentais, empresariais e inovadores de todo o mundo para desenvolver soluções práticas que fortaleçam as economias do futuro e aumentem a capacidade coletiva de enfrentar desafios globais.

O presidente das Câmaras de Comércio de Dubai, Sultan bin Saeed Al Mansoori, declarou que o cenário global de investimentos vive “um momento decisivo”, que exige novas abordagens econômicas, ambientes de negócios dinâmicos e compromisso com a sustentabilidade integral. Ele acrescentou que essa conjuntura também demanda maior diálogo internacional e colaboração entre os setores público e privado para redefinir a economia global e criar ecossistemas de investimento preparados para o futuro.

“Com nossa parceria neste evento global, buscamos promover um diálogo construtivo e ampliar o escopo da cooperação econômica com mercados de todo o mundo, em total alinhamento com os objetivos de desenvolvimento dos Emirados Árabes Unidos”, afirmou Al Mansoori.

O presidente da AIM Global Foundation, Dawood Al Shezawi, salientou que a última edição do congresso registrou participação recorde, com mais de 15.800 visitantes de 181 países, o que reflete a crescente confiança internacional no AIM Congress como plataforma de referência para orientar investimentos globais.

Al Shezawi acrescentou que a fundação continuará a ampliar a cooperação com organismos e instituições internacionais, oferecendo conteúdo de alta qualidade voltado para os desafios econômicos emergentes e o fortalecimento da prontidão das economias para o investimento futuro.