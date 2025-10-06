Presidente dos Emirados Árabes Unidos expressa condolências pela morte da mãe de Mohammed Al Mansouri

ABU DHABI, 6 de outubro de 2025 (WAM) – O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, apresentou condolências pelo falecimento da mãe de Mohammed Ali Afsan Al Mansouri, durante visita ao majlis de condolências em Abu Dhabi.

Mohamed bin Zayed expressou seu pesar pela morte da mãe de Mohammed Al Mansouri e manifestou solidariedade à família, pedindo a Deus que a acolha em Sua misericórdia e conceda conforto aos seus entes queridos.

Os xeiques Theyab bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente da Corte Presidencial para Assuntos de Desenvolvimento e Mártires; Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente da Corte Presidencial para Assuntos Especiais; e Mohamed bin Hamad bin Tahnoun Al Nahyan, conselheiro do presidente dos Emirados Árabes Unidos, acompanharam o líder dos Emirados, junto de outras autoridades de alto escalão.