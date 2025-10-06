Ciclone Shakhti deve enfraquecer para depressão tropical em 24 horas; sem impacto nos Emirados Árabes Unidos, diz Centro Nacional de Meteorologia

ABU DHABI, 6 de outubro de 2025 (WAM) — O Centro Nacional de Meteorologia (NCM, na sigla em inglês) informou que o ciclone tropical “Shakhti”, que atua no mar da Arábia, não terá impacto sobre os Emirados Árabes Unidos e deve se enfraquecer para uma depressão tropical nas próximas 24 horas.

Em comunicado, o NCM explicou que a tempestade, atualmente centrada na porção ocidental do mar da Arábia, apresenta ventos de 60 a 70 km/h e deve mover-se para sudeste e depois para leste, com velocidade entre 25 e 55 km/h, até se transformar em um sistema de baixa pressão.