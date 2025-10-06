Mansour bin Zayed preside reunião do Comitê Superior de Água e Eletricidade de Abu Dhabi

ABU DHABI, 6 de outubro de 2025 (WAM) — O xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente, vice-primeiro-ministro, presidente da Corte Presidencial e presidente do Comitê Superior do Setor de Água e Eletricidade de Abu Dhabi, presidiu uma reunião do comitê no Palácio Qasr Al Watan.

Durante o encontro, o comitê analisou os avanços mais recentes nos setores de água e eletricidade do emirado e discutiu estratégias de crescimento futuro, com ênfase na diversificação das fontes de energia e no aumento do uso de soluções de baixo carbono. As iniciativas estão alinhadas à expansão contínua de Abu Dhabi em diversos setores econômicos e têm como objetivo reforçar a posição global do emirado nos campos de energia e recursos hídricos.

Participaram da reunião o ministro de Energia e Infraestrutura, Suhail bin Mohammed Al Mazrouei; o presidente do Gabinete do Presidente para Assuntos Estratégicos e do Escritório Executivo de Abu Dhabi, Dr. Ahmed Mubarak Al Mazrouei; o ministro da Indústria e Tecnologia Avançada e diretor-executivo do grupo ADNOC, Dr. Sultan bin Ahmed Al Jaber; o presidente da Autoridade de Assuntos Executivos, Khaldoon Khalifa Al Mubarak; o presidente do Departamento de Finanças, Jassem Mohamed Bu Ataba Al Zaabi; o presidente do Departamento de Energia, Dr. Abdullah Hamid Al Jarwan; e o ministro do Investimento e diretor-executivo da ADQ, Mohammed Hassan Al Suwaidi.