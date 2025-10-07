Presidente dos Emirados Árabes Unidos e rei da Jordânia discutem desenvolvimentos regionais

ABU DHABI, 6 de outubro de 2025 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan recebeu uma ligação telefônica de Abdullah II bin Al Hussein, rei da Jordânia, na qual ambos discutiram diversos aspectos da cooperação e da ação conjunta entre os dois países irmãos.

Os líderes também analisaram questões regionais e internacionais de interesse comum, com destaque para os mais recentes desdobramentos no Oriente Médio. Ambos reafirmaram o apoio de seus países a todos os esforços e iniciativas voltados a garantir um cessar-fogo duradouro na Faixa de Gaza.

As duas partes ressaltaram a importância de intensificar as iniciativas para estabelecer uma paz justa e abrangente baseada na solução de dois Estados, considerada o único caminho para alcançar estabilidade e segurança permanentes na região, em benefício de seus povos e nações.

A conversa também destacou a relevância de reforçar a coordenação árabe e a ação conjunta diante dos desafios que a região enfrenta.