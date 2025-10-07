Emirates Perfumes and Oud consolida posição como principal plataforma global de perfumaria

SHARJAH, 7 de outubro de 2025 (WAM) — A terceira edição da Emirates Perfumes and Oud Exhibition registra forte participação de fabricantes, comerciantes e marcas líderes de perfumes dos Emirados Árabes Unidos e dos países do Golfo, consolidando-se como uma das principais plataformas internacionais do setor de fragrâncias.

Organizado pelo Expo Sharjah, com o apoio da Câmara de Comércio e Indústria de Sharjah (SCCI), o evento segue até 12 de outubro.

Os estandes dos expositores do Golfo têm atraído milhares de visitantes interessados em conhecer uma ampla seleção de perfumes premium, oud de alta qualidade e incensos refinados.

Casas de perfumaria renomadas e principais varejistas da região competem lado a lado com jovens inovadores, apresentando coleções exclusivas que unem elementos da herança árabe a tendências contemporâneas de design. A mostra oferece ao público uma experiência imersiva, reunindo fragrâncias emiradenses e do Golfo de alto padrão, além de essências inspiradas na tradição cultural da região.

O diretor comercial do Expo Centre Sharjah, Sultan Shattaf, afirmou que a ampla adesão à terceira edição, especialmente por grandes produtores de fragrâncias do Golfo, reforça a influência regional do evento e seu papel estratégico na expansão do setor. “A presença das principais marcas de fragrâncias e oud do Golfo amplia a competitividade da exposição, ao combinar o artesanato tradicional com inovação e estética moderna. Essa fusão fortalece a posição do evento como uma plataforma comercial abrangente, capaz de atender tanto às preferências dos consumidores quanto às demandas dos compradores profissionais”, destacou Shattaf.