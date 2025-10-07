Emirados Árabes Unidos participarão da 10ª Conferência das Partes da Convenção Internacional contra o Doping no Esporte

DUBAI, 7 de outubro de 2025 (WAM) — A Agência Nacional Antidoping dos Emirados Árabes Unidos (UAE NADA) participará, com uma delegação oficial, da 10ª sessão da Conferência das Partes (COP10) da Convenção Internacional contra o Doping no Esporte, que será realizada pela Unesco, em sua sede em Paris, de 20 a 22 de outubro.

A COP10 marca o 20º aniversário da Convenção, representando uma oportunidade importante para refletir sobre duas décadas de avanços e definir o roteiro futuro dos esforços globais para proteger os valores, a ética e a integridade do esporte.

A presidente da Agência Nacional Antidoping, Dra. Mai Ahmed Al Jaber, afirmou à Agência de Notícias dos Emirados (WAM) que a participação do país na conferência reafirma o compromisso dos Emirados Árabes Unidos com a aplicação dos padrões internacionais e o fortalecimento da cooperação global para garantir a integridade das competições esportivas.

Al Jaber destacou que o encontro discutirá tópicos centrais, como a avaliação do cumprimento da Convenção pelos países, o reforço da coordenação com a Agência Mundial Antidoping (WADA, na sigla em inglês) para unificar esforços e padrões, e a adoção de um novo plano de ação voltado à eliminação do doping no esporte.

A Dra. Al Jaber acrescentou que a Agência também participará da Conferência Mundial Antidoping, que ocorrerá de 1º a 5 de dezembro, em Busan, na Coreia.

O evento reunirá atletas e mais de 1.500 representantes do movimento esportivo, de governos, organizações nacionais e regionais antidoping, laboratórios, prestadores de serviços, pesquisadores e meios de comunicação, todos comprometidos com a missão de manter o esporte livre de substâncias e práticas proibidas.