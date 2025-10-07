Emirados Árabes Unidos e Kuwait reforçam cooperação militar

KUWAIT, 7 de outubro de 2025 (WAM) — O general xeique Ahmed bin Tahnoun Al Nahyan, vice-chefe do Estado-Maior das Forças Armadas dos Emirados Árabes Unidos, realizou uma visita oficial ao Estado do Kuwait como parte dos esforços para aprofundar as relações militares entre os dois países.

O oficial foi recebido pelo tenente-general Khaled Al Shuriaan, chefe do Estado-Maior do Exército do Kuwait, e pelo major-general piloto Sabah Jaber Al-Ahmad Al-Sabah, vice-chefe do Estado-Maior do Exército kuwaitiano.

Durante a visita, as duas partes discutiram formas de ampliar a cooperação militar, com foco no intercâmbio de experiências e no fortalecimento da capacidade de prontidão das forças armadas para enfrentar desafios regionais.

A viagem integra a estratégia de aprofundar a cooperação militar e de segurança entre os dois países, visando o desenvolvimento conjunto de competências e o fortalecimento da estabilidade regional.