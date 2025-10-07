Presidente dos Emirados Árabes Unidos recebe professor Humaid Al Shamsi em reconhecimento por conquistas acadêmicas

ABU DHABI, 7 de outubro de 2025 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recebeu o professor Humaid bin Harmal Al Shamsi, presidente da Sociedade de Oncologia do país e diretor-presidente do Instituto de Câncer Burjeel.

O encontro ocorreu em reconhecimento às recentes conquistas acadêmicas do professor Al Shamsi, que foi nomeado professor visitante da Escola de Medicina de Harvard e pesquisador visitante do Instituto de Câncer Dana-Farber, nos Estados Unidos — tornando-se o primeiro médico emiradense a receber tais honrarias.

O xeique Mohamed parabenizou o professor Al Shamsi e lhe desejou sucesso contínuo em sua trajetória científica, voltada ao serviço da nação e da humanidade. Destacou que estimular talentos nacionais de excelência continua sendo uma prioridade central na visão dos Emirados Árabes Unidos, comprometidos em impulsionar o progresso sustentável do país.

Al Shamsi agradeceu o apoio constante do presidente aos talentos nacionais em todos os campos, especialmente na pesquisa científica, o que incentiva os jovens a alcançar as mais altas realizações acadêmicas em benefício do país.

O príncipe herdeiro de Abu Dhabi, xeique Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan; o representante do governante na Região de Al Dhafra, xeique Hamdan bin Zayed Al Nahyan; o presidente do Conselho da Fundação de Caridade e Humanitária Zayed bin Sultan Al Nahyan, xeique Nahyan bin Zayed Al Nahyan; o vice-primeiro-ministro e ministro do Interior, general xeique Saif bin Zayed Al Nahyan; o presidente do Conselho Curador da Autoridade Zayed para Pessoas com Determinação, xeique Khalid bin Zayed Al Nahyan; o vice-presidente da Corte Presidencial para Assuntos de Desenvolvimento e Mártires, xeique Theyab bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan; o vice-presidente da Corte Presidencial para Assuntos Especiais, xeique Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan; e o conselheiro do presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Hamad bin Tahnoun Al Nahyan, participaram do encontro, ao lado de xeiques, ministros, autoridades, cidadãos e convidados.