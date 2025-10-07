Líder dos Emirados Árabes Unidos recebe participantes do Congresso Mundial de Conservação da Natureza de 2025

ABU DHABI, 7 de outubro de 2025 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recebeu, no Palácio Qasr Al Bahr, um grupo de participantes do Congresso Mundial de Conservação da Natureza 2025, promovido pela União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN, na sigla em inglês). O evento será realizado em Abu Dhabi de 9 a 15 de outubro de 2025.

Os convidados estavam acompanhados por Razan Khalifa Al Mubarak, presidente da IUCN e enviada especial do ministro das Relações Exteriores para assuntos de natureza.

O xeique Mohamed deu as boas-vindas aos participantes e desejou sucesso ao congresso, destacando a importância de estabelecer mecanismos eficazes para proteger a natureza, preservar a biodiversidade e ampliar a conscientização global sobre os desafios ambientais.

Os presentes agradeceram ao presidente dos Emirados e expressaram apreço pela política ambiental do país, seu comprometimento com a sustentabilidade e seu apoio à ação coletiva internacional em prol do meio ambiente. A delegação incluiu o príncipe herdeiro Tengku Hassanal Ibrahim Alam Shah, regente do estado malaio de Pahang, além de representantes de diversas instituições que participam do congresso.

O encontro contou ainda com a presença de xeiques, ministros e altas autoridades.