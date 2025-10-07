Presidente dos Emirados recebe delegação da Universidade McGill

ABU DHABI, 7 de outubro de 2025 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recebeu uma delegação da Universidade McGill, do Canadá, no Palácio Qasr Al Bahr.

O xeique Mohamed deu as boas-vindas aos representantes da instituição, que incluíam altos dirigentes universitários, e destacou a importância de fortalecer as parcerias entre instituições de ensino dos Emirados e universidades de referência mundial. Segundo ele, essas colaborações apoiam a visão nacional de investir em talentos locais — a verdadeira riqueza do país e força motriz de um futuro mais promissor.

Os integrantes da delegação manifestaram apreço pelo apoio contínuo do presidente dos Emirados ao programa de bolsas McGill–UAE Fellowships, criado em 2015 para capacitar cidadãos dos Emirados a realizar estudos avançados nas áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática nas faculdades de Ciência e Engenharia da McGill. O grupo também elogiou o comprometimento do xeique Mohamed com o avanço da educação nos Emirados Árabes Unidos.