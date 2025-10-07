Presidente dos Emirados analisa projeto do novo estádio do Al Jazira Club

ABU DHABI, 7 de outubro de 2025 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, analisou o projeto e o plano diretor do novo estádio do Al Jazira Club, que será construído em Zayed City. O estádio terá capacidade para 24 mil espectadores, podendo ser ampliado para 30 mil.

As obras estão previstas para começar em 2026, sob a supervisão do xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente, vice-primeiro-ministro e presidente da Corte Presidencial, com conclusão esperada em até três anos.

O novo estádio reflete a visão dos Emirados Árabes Unidos de desenvolver uma infraestrutura esportiva de padrão mundial, voltada a melhorar a qualidade de vida, estimular a juventude e criar novas oportunidades de excelência e inovação, consolidando o esporte como um pilar estratégico do desenvolvimento nacional.

O projeto inclui assentos totalmente climatizados e um gramado retrátil que poderá deslizar para fora da arena principal, além de serviços de hospitalidade dedicados aos torcedores.

Entre as instalações complementares, haverá restaurantes e lounges que permanecerão abertos fora dos horários de eventos, garantindo o uso contínuo do espaço. O estádio foi projetado para receber competições esportivas, celebrações e eventos públicos ao longo de todo o ano.

A apresentação do projeto ocorreu no Palácio Qasr Al Bahr e contou com a presença do xeique Hamdan bin Zayed Al Nahyan, representante do governante na Região de Al Dhafra; do ministro da Indústria e Tecnologia Avançada, Sultan bin Ahmed Al Jaber; de Ahmed Mubarak Al Mazrouei, presidente do Escritório de Estratégia do Presidente e do Escritório Executivo de Abu Dhabi; de Khaldoon Al Mubarak, presidente da Autoridade de Assuntos Executivos; além de altas autoridades.