Presidentes do Egito e da França pedem cessar-fogo imediato e apoio ao reconhecimento do Estado Palestino

CAIRO, 8 de outubro de 2025 (WAM) — Os presidentes do Egito e da França destacaram a necessidade de um cessar-fogo imediato, da ampliação irrestrita da ajuda humanitária e de socorro à Faixa de Gaza, da troca de reféns e prisioneiros, e do início imediato da reconstrução do território palestino, sem o deslocamento forçado do povo palestino de sua terra.

Durante uma conversa telefônica, El-Sisi e Macron concordaram em manter consultas estreitas entre os dois países, à luz dos esforços intensivos em andamento para encerrar a guerra e deter a tragédia humanitária enfrentada pelos palestinos na Faixa de Gaza.

O líder egípicio valorizou a posição de apoio francês em relação à causa palestina, que culminou com o reconhecimento do Estado da Palestina pela França em 22 de setembro de 2025, durante a Conferência sobre a Solução de Dois Estados, realizada em Nova York sob a copresidência da França e da Arábia Saudita.

El-Sisi elogiou a decisão francesa, afirmando que ela serve de incentivo para que outros países reconheçam o Estado Palestino, em conformidade com a solução de dois Estados e com os termos de referência internacionalmente acordados e as resoluções das Nações Unidas, tendo as fronteiras de 4 de junho de 1967 e Jerusalém Oriental como capital.