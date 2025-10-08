Japão registra superávit em conta corrente de ¥3,78 trilhões em agosto

TÓQUIO, 8 de outubro de 2025 (WAM) — O Japão registrou em agosto um superávit em conta corrente de ¥3,78 trilhões (US$ 24,9 bilhões), uma queda de 4,8% em relação ao mesmo mês do ano anterior, pressionado pela redução dos retornos sobre investimentos estrangeiros, informou nesta quarta-feira (08/10) o Ministério das Finanças.

A renda primária do país — que inclui dividendos e rendimentos de juros provenientes de investimentos no exterior — caiu 11,5%, para ¥4,30 trilhões (US$ 28,3 bilhões), segundo relatório preliminar da pasta.

Entre os principais componentes da conta corrente, o comércio de bens registrou um superávit de ¥105,9 bilhões (US$ 692 milhões), revertendo o déficit observado um ano antes, segundo a agência Kyodo News. As exportações recuaram 0,4%, para ¥8,36 trilhões (US$ 54,7 bilhões), enquanto as importações diminuíram 6%, para ¥8,25 trilhões (US$ 53,9 bilhões).