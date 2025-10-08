Abu Dhabi recebe a 2ª edição da Semana Global da Alimentação de 21 a 23 de outubro

ABU DHABI, 8 de outubro de 2025 (WAM) — Sob o patrocínio do xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente, vice-primeiro-ministro, presidente da Corte Presidencial e presidente do Conselho de Administração da Autoridade de Agricultura e Segurança Alimentar de Abu Dhabi (ADAFSA, na sigla em inglês), o Grupo ADNEC, empresa da Modon Holding, organiza, em cooperação com a ADAFSA, a segunda edição da Semana Global da Alimentação, de 21 a 23 de outubro.

O evento reunirá especialistas, inovadores e líderes do setor para debater os principais desafios nas áreas de alimentação, agricultura e sustentabilidade, consolidando o papel de Abu Dhabi como uma das principais plataformas internacionais de diálogo sobre a construção de sistemas alimentares sustentáveis.

O diretor-geral interino da ADAFSA, Tariq Ahmed Al Ameri, afirmou que a Global Food Week “reflete o compromisso de Abu Dhabi com o fortalecimento dos sistemas alimentares sustentáveis e com o avanço da segurança alimentar global”. Segundo ele, o evento reúne “especialistas e inovadores para trocar conhecimento e experiências, com o objetivo de alcançar as metas de desenvolvimento sustentável”.

Al Ameri destacou ainda que o encontro é uma plataforma estratégica para enfrentar desafios alimentares, desenvolver parcerias e apresentar soluções em tecnologia agrícola e cadeias de suprimento resilientes, ressaltando o papel essencial do setor privado como parceiro no avanço da inovação agrícola e na promoção de investimentos inteligentes e da cooperação público-privada.

Abu Dhabi permanece na vanguarda da adoção de tecnologias avançadas voltadas à transformação dos sistemas alimentares rumo à sustentabilidade e, por meio deste evento, busca fortalecer a cooperação internacional e destacar a contribuição do setor privado na construção de um futuro alimentar mais seguro e resiliente.

O diretor-geral e presidente do Grupo ADNEC, Humaid Matar Al Dhaheri, afirmou que a Global Food Week “é um marco estratégico na trajetória de Abu Dhabi para consolidar-se como centro global de inovação em agricultura e segurança alimentar”. De acordo com ele, o evento “tornou-se uma plataforma internacional de destaque, reunindo especialistas, inovadores e tomadores de decisão para discutir desafios urgentes e apresentar soluções práticas voltadas à construção de sistemas alimentares mais sustentáveis e resilientes”.

Al Dhaheri acrescentou que a segunda edição da Semana Global da Alimentação segue em expansão, com uma programação de alto nível que reflete o compromisso do Grupo ADNEC em apoiar o diálogo global sobre o futuro da alimentação e ampliar a cooperação internacional. O evento, afirmou, “serve como um espaço de trabalho colaborativo, onde especialistas trocam ideias, discutem desafios e desenvolvem soluções práticas”.

Ele destacou que a edição deste ano apresentará iniciativas inéditas na região, como a primeira plataforma de proteínas alternativas, o Fórum de AgriTech e o Fórum de Investimentos Agrícolas.

O secretário-geral do Prêmio Internacional Khalifa para a Tamareira e Inovação Agrícola, Abdelouahhab Alboukhari Zaid, professor e doutor, ligado à Fundação Erth Zayed Philanthropies, da Corte Presidencial dos Emirados Árabes Unidos, afirmou que a Exposição de Tâmaras de Abu Dhabi se consolidou como uma plataforma essencial para o avanço do cultivo da tamareira e da indústria de tâmaras na região e no mundo.

“Todos os anos, observamos uma participação crescente e parcerias mais sólidas entre agricultores, produtores e pesquisadores. Nosso papel neste evento é não apenas preservar o patrimônio cultural e agrícola dos Emirados Árabes Unidos, mas também promover a inovação e a sustentabilidade em uma das culturas mais adaptáveis do planeta”, declarou.

Zaid acrescentou que, no que diz respeito ao comércio de tâmaras, a exposição atua como um polo regional de comercialização e exportação, conectando compradores internacionais a produtores locais e participantes de outros países, facilitando a assinatura de contratos de fornecimento de longo prazo e abrindo novas oportunidades para produtos derivados de maior valor agregado.

“A exposição também apoia empreendedores nas áreas de comércio eletrônico, embalagem e marketing das tâmaras emiradenses, fortalecendo sua competitividade nos mercados globais e ampliando seu impacto econômico e social tanto dentro dos Emirados Árabes Unidos quanto internacionalmente”, observou.

Com base no sucesso da edição inaugural, que recebeu mais de 34 mil visitantes, reuniu 1.900 marcas e movimentou 6,2 bilhões de dirhams (US$ 1,69 bilhão) em negócios, a Semana Mundial da Alimentação 2025 deverá contar com a presença de organizações internacionais e líderes do setor agrícola e alimentício, consolidando-se como um marco global na construção do futuro dos sistemas alimentares.

A edição deste ano apresentará uma programação dinâmica e abrangente, destacando os mais recentes avanços em tecnologia agrícola, gastronomia e debates sobre políticas globais. Entre os principais eventos estão a 4ª Exposição Internacional de Alimentos de Abu Dhabi (ADIFE) e o primeiro Fórum de Agrotecnologia (AgriTech Forum), que exibirá inovações de ponta nos setores agrícola e alimentício, servindo também como a primeira plataforma dedicada a startups dessa área.

Pela primeira vez na região, o evento lançará uma iniciativa internacional voltada para proteínas alternativas, com foco em inovações globais como a carne cultivada em laboratório. A mostra tem como objetivo apresentar os avanços mais recentes na produção sustentável de alimentos e incentivar investimentos em soluções alternativas para atender à crescente demanda global por alimentos. O evento também oferecerá a startups e pesquisadores uma plataforma para apresentar seus projetos inovadores a consumidores e investidores, apoiando a transição para sistemas alimentares mais sustentáveis e saudáveis.

Além disso, durante a Semana Global da Alimentação será realizado o Fórum de Investimento Agrícola, evento estratégico que busca fortalecer a segurança alimentar e o crescimento sustentável por meio da promoção de investimentos agrícolas de alta qualidade. O fórum destacará a visão estratégica de Abu Dhabi, apresentará oportunidades de investimento atuais e futuras e promoverá tecnologias agrícolas inovadoras e modelos sustentáveis. Servirá ainda como uma plataforma interativa que reunirá representantes do governo e do setor privado, além de investidores locais e internacionais, para estimular o diálogo e firmar parcerias estratégicas que impulsionem o desenvolvimento e a competitividade do setor agrícola.

A 11ª Exposição de Tâmaras de Abu Dhabi (ADDPE), organizada em parceria estratégica com o Prêmio Internacional Khalifa para a Tamareira e Inovação Agrícola, também será realizada neste ano. O evento oferece uma plataforma ideal para a interação entre fornecedores, produtores, especialistas e visitantes de todo o mundo interessados no setor de produção de tâmaras.

A Semana Global da Alimentação 2025 deverá reunir líderes influentes dos setores de alimentos e agricultura, consolidando-se como um encontro global de referência para moldar o futuro dos sistemas alimentares.