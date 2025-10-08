Cleveland Clinic Abu Dhabi anuncia planos para o primeiro vertiporto hospitalar dos Emirados Árabes Unidos

ABU DHABI, 8 de outubro de 2025 (WAM) — A Cleveland Clinic Abu Dhabi, em parceria com a Archer Aviation Inc. anunciou planos para implantar o primeiro vertiporto hospitalar dos Emirados Árabes Unidos, que permitirá o acesso direto de aeronaves eVTOL (decolagem e pouso vertical elétrico) a uma das principais instituições médicas da região.

O objetivo é possibilitar que passageiros viajem da Cleveland Clinic Abu Dhabi a locais próximos em poucos minutos, reduzindo de forma significativa o tempo de deslocamento em comparação ao transporte terrestre convencional.

As duas empresas estudam o uso das aeronaves tanto para transporte de passageiros em situações não emergenciais quanto para remoções rápidas de órgãos destinados a transplantes. As operações utilizarão o Midnight, modelo elétrico da Archer projetado para transportar até quatro passageiros, com menor ruído e emissões do que um helicóptero tradicional. O mesmo modelo, na configuração de cabine para passageiros, será usado para ambas as finalidades.

A parceria representa mais um avanço nos planos da Archer para o início de suas operações comerciais em Abu Dhabi. A empresa pretende apoiar a Cleveland Clinic Abu Dhabi na modernização do atual heliponto, de forma a permitir operações conjuntas de helicópteros convencionais e aeronaves eVTOL. “Esta parceria demonstra o alcance da visão de rede da Archer — conectando não apenas lugares, mas também os pilares da vida em Abu Dhabi”, afirmou Bryan Bernhard, diretor de Crescimento e Infraestrutura da Archer.

“Após a aprovação do nosso primeiro vertiporto híbrido no Terminal de Cruzeiros de Abu Dhabi, no início deste ano, esta nova localização mostra como a Archer e a Autoridade Geral de Aviação Civil (GCAA, na sigla em inglês) estão colaborando para criar um ecossistema urbano de mobilidade aérea avançada”, completou.

Reconhecida internacionalmente pela excelência de seus cuidados médicos, a Cleveland Clinic Abu Dhabi é também um dos principais destinos da região para turismo médico. Com o novo vertiporto, pacientes e visitantes terão acesso facilitado ao hospital.

“Estamos entusiasmados com a parceria com a Archer para ampliar o acesso aos cuidados centrados no paciente da Cleveland Clinic Abu Dhabi”, declarou Georges-Pascal Haber, diretor-executivo da instituição. “Este novo meio de transporte, livre de emissões, está alinhado ao nosso compromisso com a sustentabilidade, amplia as opções para pacientes que viajam ao hospital e oferece ao nosso próspero programa de transplantes uma logística mais ágil.”

A rede de lançamento da Archer nos Emirados segue o marco regulatório da GCAA para vertiportos híbridos, que permite a operação simultânea de helicópteros convencionais e aeronaves eVTOL na mesma infraestrutura. A empresa planeja continuar a colaborar com instituições líderes da capital para converter helipontos existentes em vertiportos certificados, em consonância com a visão estratégica de Abu Dhabi para a mobilidade aérea avançada.