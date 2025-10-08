Presidente dos Emirados chega ao Kuwait para visita fraterna e é recebido pelo emir do país

KUWAIT, 8 de outubro de 2025 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, chegou nesta quarta-feira (8/10) ao Kuwait para uma visita fraterna, onde foi recebido no Aeroporto Amiri pelo xeique Meshal Al Ahmad Al Jaber Al Sabah, emir do Kuwait.

O xeique Sabah Al Khaled Al Hamad Al Sabah, príncipe herdeiro do Kuwait, e o xeique Ahmad Abdullah Al Ahmad Al Sabah, primeiro-ministro, participaram da recepção, ao lado de xeiques, ministros e altas autoridades.

O xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente, vice-primeiro-ministro e presidente da Corte Presidencial; o tenente-general xeique Saif bin Zayed Al Nahyan, vice-primeiro-ministro e ministro do Interior; o xeique Theyab bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente da Corte Presidencial para Assuntos de Desenvolvimento e Mártires; o xeique Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente da Corte Presidencial para Assuntos Especiais; o xeique Zayed bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan; e o xeique Mohamed bin Hamad bin Tahnoun Al Nahyan, conselheiro do presidente dos Emirados Árabes Unidos, acompanharam o presidente na visita, junto de ministros e outras altas autoridades.